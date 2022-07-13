Южная Корея в июле возобновит пассажирское паромное сообщение с РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Перевозка пассажиров на регулярных рейсах парома Eastern Dream между южнокорейским портом Донхэ и Владивостоком возобновляется спустя два года, сообщается в среду в телеграм-канале представительства МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на данные Корейской Ассоциации международной торговли (КИТА).

Сообщение по этому маршруту было приостановлено два года назад в связи с антиковидными ограничениями в обеих странах.

"После смягчения профилактических процедур в Республике Корея и возобновления безвизового режима для россиян предпринимались эпизодические попытки организовать перевозку пассажиров на этом пароме, но основным препятствием было отсутствие согласованных карантинных правил и процедур, которые требовалось ввести на иммиграционном пункте в порту Донхэ", - говорится в сообщении.

По данным властей, связанных с "иммиграцией пассажиров в порту", 8 июля Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) направил официальное письмо Карантинной станции Донхэ, своей дочерней организации, "для выполнения подготовленных "временных правил карантина", что делает возможным организацию пропуска пассажиров, прибывающих из России, уже с 18 июля.

Первый после более чем двухлетнего перерыва паром из Донхэ прибыл во Владивосток в конце июня, доставив восемь граждан Кореи и восемь россиян.

Власти Приморья тогда сообщили, что вопрос перевозки пассажиров из Владивостока в Донхэ находится на согласовании у корейских властей.