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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Южная Корея в июле возобновит пассажирское паромное сообщение с РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Перевозка пассажиров на регулярных рейсах парома Eastern Dream между южнокорейским портом Донхэ и Владивостоком возобновляется спустя два года, сообщается в среду в телеграм-канале представительства МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на данные Корейской Ассоциации международной торговли (КИТА).

Сообщение по этому маршруту было приостановлено два года назад в связи с антиковидными ограничениями в обеих странах.

"После смягчения профилактических процедур в Республике Корея и возобновления безвизового режима для россиян предпринимались эпизодические попытки организовать перевозку пассажиров на этом пароме, но основным препятствием было отсутствие согласованных карантинных правил и процедур, которые требовалось ввести на иммиграционном пункте в порту Донхэ", - говорится в сообщении.

По данным властей, связанных с "иммиграцией пассажиров в порту", 8 июля Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) направил официальное письмо Карантинной станции Донхэ, своей дочерней организации, "для выполнения подготовленных "временных правил карантина", что делает возможным организацию пропуска пассажиров, прибывающих из России, уже с 18 июля.

Первый после более чем двухлетнего перерыва паром из Донхэ прибыл во Владивосток в конце июня, доставив восемь граждан Кореи и восемь россиян.

Власти Приморья тогда сообщили, что вопрос перевозки пассажиров из Владивостока в Донхэ находится на согласовании у корейских властей.

Паром Eastern Dream курсировал между Владивостоком, Донхэ (Республика Корея) и Сакаиминато (Япония) с 2009 года еженедельно. Судно было построено в 1993 году. На пароме размещаются 465 человек, 66 автомобилей и 130 контейнеров. На нем располагалось три класса кают, ночной клуб, мужские и женские сауны, бизнес-центр, магазин беспошлинной торговли.

Южная Корея Россия Донхэ Владивосток Eastern Dream
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