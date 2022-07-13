Группировку спутников "Экспресс-РВ" запланировали развернуть в 2026 году

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует в 2026 году запустить три спутника связи и вещания на высокоэллиптических орбитах "Экспресс-РВ" вслед за первым аппаратом из этой серии. Об этом сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

На вопрос, когда будет развернута вся группировка космических аппаратов, Блошенко ответил: "2026 год, мы планируем".

Он уточнил, что на выведение на орбиту всех четырех аппаратов направят порядка 12 млрд рублей в рамках программы "Сфера".

Разработка спутников обойдется в 33,4 млрд рублей из бюджета Минцифры.

Ранее Блошенко заявил, что первый спутник серии "Экспресс-РВ" будет запущен в 2025 году, а разработка аппарата начнется в 2022 году.

В апреле Блошенко сообщал "Интерфаксу", что Минцифры передаст "Роскосмосу" функции заказчика по разработке "Экспресс-РВ", а в 2023 году этот проект войдет в космическую программу "Сфера". Он уточнял, что программа передается вместе с финансированием.

Работу над спутниками "Экспресс-РВ" Минцифры проводило в рамках федерального проекта "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи". Им занимается ФГУП "Космическая связь" (ГПКС). Проект предполагает создание к 2024 году и запуск в 2025 году одного спутника связи и вещания на геостационарной орбите "Экспресс" и четырех спутников связи и вещания на высокоэллиптических орбитах "Экспресс-РВ". Кроме того, планируется производство еще 8 спутников "Экспресс". ГПКС планировалось предоставить субсидию на спутники "Экспресс-РВ".