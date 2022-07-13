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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Путин смягчил ответственность за нарушения валютного законодательства из-за санкций

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, смягчающий административную ответственность за отдельные нарушения валютного законодательства, обусловленные санкциями против российских граждан и юридических лиц со стороны недружественных иностранных государств, сообщает сайт Кремля.

Законом устанавливается, что "административная ответственность за ряд нарушений валютного законодательства РФ не применяется к резиденту, если невыполнение соответствующего требования валютного законодательства обусловлено применением мер ограничительного характера в отношении граждан РФ и российских юрлиц со стороны иностранных государств, государственных объединений и союзов, государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и союзов, совершающих в отношении РФ недружественные действия".

"Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие в период с 23 февраля по 31 декабря 2022 года", - говорилось в пояснительной записке к этой инициативе.

Со дня вступления закона в силу "подлежит прекращению рассмотрение дел об отдельных нарушениях валютного законодательства, находящихся в производстве судей, органов, должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и не подлежат исполнению неисполненные постановления (...) о наложении административных наказаний за совершение таких административных правонарушений, если соответствующее требование валютного законодательства не выполнено в период 23 февраля 2022 года в связи с применением указанных мер ограничительного характера".

Госдума приняла этот закон 5 июля, Совет Федерации одобрил его три дня спустя.

Владимир Путин Госдума Совет Федерации
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