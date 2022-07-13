Гидросамолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Частный гидросамолет в среду совершил жесткую посадку в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, около 8:00 пилот не справился с управлением и совершил жесткую посадку в районе Бабушкиных островов реки Вуоксы. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью.

По информации надзорного ведомства, пилот не имел разрешения на полет.

Северо-Западная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовали в связи с инцидентом проверку.