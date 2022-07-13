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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Водитель соцтакси получил условный срок за избиение пассажирок

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге Смольнинский суд назначил два года лишения свободы условно водителю социального такси Байману Кулиеву, напавшего на женщину-инвалида и ее спутницу, которых должен был подвезти, сообщила пресс-служба городских судов.

Также суд взыскал с него 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Он признан виновным в хулиганстве (ч.1 ст.213 УК), и в двух эпизодах побоев (ст.116 УК).

Суд установил, что 15 сентября 2021 года Кулиев ждал пассажирок у поликлиники на Кавалергардской улице и должен был довезти их до дома. Пока его пассажирка шла к машине, он ударил ее по голове и подергал за волосы - "умышленно из хулиганских побуждений, беспричинно". Когда сопровождающая попыталась ее защитить от избиения, он плюнул ей в лицо и ударил дверцей машины.

Петербургские СМИ отмечали, что водитель был недоволен тем, что пассажирку пришлось долго ждать. В городском комитете по социальной политике уточняли, что заказ выполнял водитель компании ООО "Такси Блюз", которого уволили после инцидента.

Петербург Смольнинский суд Байман Кулиев
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