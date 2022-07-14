Первый круизный рейс отправился из Владивостока на Сахалин

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Первый круизный рейс по маршруту Приморский край - Сахалин стартовал из Владивостока, сообщила пресс-служба правительства края в четверг.

"Туристы на экспедиционном судне "Академик Шокальский" посетят острова Аскольд и Петрова, Лазовский заповедник, мыс Четырех скал, бухту Владимира, Сихотэ-Алинский заповедник, остров Монерон. Завершится путешествие в сахалинском порту Корсаков", - говорится в сообщении.

До конца сезона запланировано еще несколько подобных круизных туров из Владивостока.

Дальневосточные круизные туры выполняются на специально оборудованных судах ледового класса, так как навигация больших лайнеров по выбранным маршрутам невозможна.

На борту для пассажиров есть комнаты отдыха, ресторан.

Для экспедиционных высадок на острова и в бухты используются надувные моторные лодки.

По словам представителей компании-оператора этих туров, такие круизы позволяют посетить большое количество интересных мест и поближе познакомиться с морскими животными и птицами. В таком путешествии возможно добраться до труднодоступных мест, где нет инфраструктуры.