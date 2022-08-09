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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

В правительстве ждут роста турпотока на Сахалин в 2022 году на 25%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В 2022 году Сахалин, по прогнозу, посетят 279 тысяч российских туристов, что почти на 25% больше, чем в 2021 году (211 тысяч), заявил через пресс-службу вице-премьер Дмитрия Чернышенко.

Он посетил Сахалинскую область с рабочей поездкой, отметил удачное начало развития туристических проектов в регионе и выразил уверенность, что туда придут инвесторы.

В частности, Чернышенко отметил создание на Сахалине круглогодичных туристических кластеров, которые позволят увеличить турпоток в несколько раз.

Вместе с губернатором региона Валерием Лимаренко и первым замгендиректора корпорации "Туризм.РФ" Денисом Секачевым вице-премьер посетил на острове горнолыжный комплекс "Горный воздух".

Он напомнил, что в сентябре 2021 года правительство Сахалинской области и "Туризм.РФ" заключили соглашение о подготовке и реализации мастер-планов по развитию туризма в регионе.

По его данным, курорту "Горный воздух" сейчас требуется финансирование строительства канатных дорог "Красная-Юг", а также системы искусственного снегообразования.

"Правительство поручило Минстрою и Минэкономразвития до 1 декабря детально проработать этот вопрос совместно с корпорацией и областью. Кроме того, есть целый ряд приоритетных инвестиционных проектов по созданию дополнительного номерного фонда", - добавил вице-премьер.

Сахалин Горный воздух Денис Чернышенко Валерий Лимаренко Туризм.РФ
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