Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Заключенный из Владимирской области стал фигурантом дела о призывах к экстремизму

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Отбывающий наказание за преступления общеуголовного характера житель Владимирской области подозревается в публичных призывах к экстремизму, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления ФСБ.

Установлено, что мужчина, разделяя неонацистские идеи, с октября 2020 года по февраль 2021 года на своей странице в соцсети "ВКонтакте" регулярно размещал аудиозаписи с призывами к действиям экстремистского характера в отношении представителей ряда национальностей или расы, говорится в сообщении.

Его действия квалифицировали по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета).

Отмечается, что ранее подозреваемый уже неоднократно привлекался к административной ответственности за распространение материалов экстремистского характера и демонстрацию нацистской атрибутики.

Владимирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ превысил 4 тыс. заболевших впервые с начала июня

Госдума 15 июля рассмотрит инициативы, не подлежащие обязательному рассмотрению Совфедом

Госдума 15 июля рассмотрит инициативы, не подлежащие обязательному рассмотрению Совфедом

Что произошло за день: среда, 13 июля

Экс-замглавы МЧС РФ Гурович арестован по делу о превышении полномочий

Экс-замглавы МЧС РФ Гурович арестован по делу о превышении полномочий

Суд арестовал жителя Петербурга по обвинению в распространении фейков об армии

Суд арестовал Илью Яшина на два месяца по обвинению в фейках о ВС РФ

Суд арестовал Илью Яшина на два месяца по обвинению в фейках о ВС РФ

В МИД РФ назвали вбросом сообщения из США о закупке Россией иранских беспилотников

Россия представила предложения по вывозу сельхозпродукции с Украины

Бывшему вице-губернатору Томской области Гурдину предъявили обвинение в растрате

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });