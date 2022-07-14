Заключенный из Владимирской области стал фигурантом дела о призывах к экстремизму

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Отбывающий наказание за преступления общеуголовного характера житель Владимирской области подозревается в публичных призывах к экстремизму, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления ФСБ.

Установлено, что мужчина, разделяя неонацистские идеи, с октября 2020 года по февраль 2021 года на своей странице в соцсети "ВКонтакте" регулярно размещал аудиозаписи с призывами к действиям экстремистского характера в отношении представителей ряда национальностей или расы, говорится в сообщении.

Его действия квалифицировали по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета).

Отмечается, что ранее подозреваемый уже неоднократно привлекался к административной ответственности за распространение материалов экстремистского характера и демонстрацию нацистской атрибутики.