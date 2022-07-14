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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Участник "Правого сектора" получил в Ростове-на-Дону 8 лет колонии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал участника запрещенного в РФ "Правого сектора" виновным в подготовке к теракту, участии в деятельности экстремистской организации и вербовке граждан в ее ряды, сообщает пресс-служба суда в четверг.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным суда, подсудимый, находясь в Ставрополе, в марте 2021 года вступил в запрещенную в РФ экстремистскую организацию "Национально-освободительное движение "Правый сектор", а также склонял к участию в ней еще трех граждан.

Отмечается, что в том же году обвиняемый запланировал совершить теракт, купил взрывчатые вещества и хранил их у себя дома.

Фигуранту инкриминировали ч.2 ст.282.2 (участие в деятельности террористической организации), ч.1.1 ст.282.2 (склонение, вербовка или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации), ч.1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение или пересылка взрывчатых веществ), ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 (подготовка к теракту) УК РФ.

Украинская организация "Правый сектор" был признан экстремистской и запрещена Верховным судом РФ в 2014 году.

Ростов-на-Дону
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