На льготную перевозку продукции АПК по железной дороге выделят еще 700 млн рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит дополнительно около 700 млн рублей на компенсацию льготных тарифов на перевозку продукции АПК по железной дороге, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета в четверг.

"Это позволит доставить еще порядка 0,5 млн тонн грузов", - сказал он.

Мишустин напомнил, что в прошлом году правительство существенно расширило номенклатуру и географию транспортировки агропродукции по льготному железнодорожному тарифу. "Например, в нее вошли станции республики Крым, Севастополя. Мы продлили действие такой формы поддержки до конца декабря. Видим, что она востребована у аграриев. Уже к июню им направлено 3,2 млрд рублей. Это 75% от ранее предусмотренных в бюджете ассигнований", - сказал он.

"Рассчитываем, что дополнительное финансирование позволит не только поддержать самих производителей сельхозпродукции, но и будет способствовать сглаживанию колебания цен на продовольствие. Ну, и как следствие – укрепит стабильность поставок продуктов питания на прилавки российских магазинов", - заключил премьер-министр.