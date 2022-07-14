Российские стандарты для СПГ планируется разработать до 2025 года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Первые стандарты для сжиженного природного газа (СПГ) появятся в России в этом году, в целом всю программу планируется завершить до 2025 года, сообщил в интервью "Интерфаксу" руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

"В апреле этого года по итогам совещания по развитию нефтегазовой отрасли президент дал поручение переходить от зарубежных систем стандартизации и сертификации в нефтегазовой области именно к отечественным отраслевым разработкам. По сути, мы уже это сделали в части подводной газонефтедобычи, и сейчас при активном участии бизнеса делаем в части сжиженного природного газа и других необходимых технологий", - сказал он.

Шалаев отметил, что нефтегазовая промышленность, по сути, стала хорошей пилотной площадкой, на которой были отработаны новые подходы к разработке ГОСТов.

"Ведь именно нефтегазовое высокотехнологичное оборудование столкнулось с санкционным давлением не сейчас, а еще в 2014-2015 годах. Оборудование, которое использовалось при освоении морских месторождений, - системы подводной нефтегазодобычи - было зарубежным и, следовательно, производилось по зарубежным отраслевым стандартам. И когда в силу санкций зарубежные производители стали уходить, они уходили со своими зарубежными стандартами", - сказал глава ведомства.

По его данным, по состоянию на 2016 год в России не было ни одного нормативно-технического документа в области подводной нефтегазодобычи. К настоящему моменту утверждено уже более ста стандартов в этой сфере, основная часть которых разработана в 2020-2021 годах.

"Наша задача сейчас - провести то же самое в отношении сжиженного природного газа, с точки зрения его переработки, его транспортировки. Здесь тоже засилье зарубежных стандартов еще достаточно велико, поэтому приоритет именно этой разработке", - отметил Шалаев.