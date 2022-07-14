Росстандарт за 5 лет обновил половину норм по стройматериалам и готовит ГОСТы для ритейла

В частности, среди продуктов питания впервые в РФ введен ГОСТ на шашлык

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Росстандарт с 2017 года более чем наполовину обновил фонд стандартов строительных материалов, начал разработку ГОСТов для розничной торговли. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" руководитель ведомства Антон Шалаев.

"По строительным материалам большая работа тоже уже была проделана. Как говорить о новом качестве строительства, о новом качестве уникальных объектов, если они опирались на старые, во многом еще советские ГОСТы на стройматериалы? Поэтому за последние пять лет фонд стандартов строительных материалов обновился более чем наполовину. Эта работа продолжается", - сказал он.

В качестве примера последних принятых стандартов Шалаев отметил новый ГОСТ на "сэндвич-панели", а также серию стандартов в области переработки отходов стройматериалов, которые возникают при ведении строительстве.

От "сэндвич-панели" до шашлыка

Кроме того, по данным руководителя Росстандарта, совместно с Роскачеством началась работа по разработке новых ГОСТов в области ритейла.

"Мы видим, что торговля, все ее сферы, от крупных торговых центров до небольших торговых точек у дома, требуют понятных единых правил, которые, в первую очередь, были бы направлены на получение качественных услуг потребителем. Работа начата, думаю, первые стандарты появятся уже в этом году, а дальше будем смотреть, какой план предложат коллеги из Роскачества", - отметил Шалаев.

В частности, среди продуктов питания впервые в России введен ГОСТ на шашлык.

При этом Шалаев отметил, что для разработки ГОСТов в существующих условиях необходимо опираться на собственные разработки, а не копировать международные, а также максимально ускорить сроки их внедрения.

"Сейчас средний срок – чуть больше 8 месяцев, это очень хорошая величина даже по сравнению с зарубежными органами по стандартизации. Еще два года назад эта величина превышала год, а 5 лет назад - свыше двух лет, но наша цель еще выше: разрабатывать большинство стандартов в срок, не превышающий 6 месяцев", - сказал он.

Ведомство планирует увеличивать общее количество принятых ГОСТов на фоне изменений геополитической и социально-экономической обстановки.

"Задач стало намного больше, темпы работ должны быть быстрее, ГОСТов должно приниматься больше. К слову, в прошлом году мы приняли около 1,6 тыс. новых ГОСТов, что стало рекордной цифрой за последние годы. В этом году планируем выйти на еще более высокую планку. Не готов пока сказать, что осилим планку в 2 тыс., но, во всяком случае, такие амбициозные планы есть", - отметил Шалаев.

При этом он подчеркнул, что количество ГОСТов не самоцель.

"Грош цена тому стандарту, который принят, но не используется. Поэтому мы дорожим каждым новым стандартом, и особенно когда в его разработке самое непосредственное участие принимает бизнес, предприятия. В таких случаях можно быть уверенными, что этот стандарт направлен на пользу и развитие", - подытожил руководитель Росстандарта.