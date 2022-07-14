Спикер Госдумы Володин посетил ЛНР

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Луганскую Народную Республику, где провел ряд встреч с руководством ЛНР, сообщила в четверг пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что в поездке приняли участие председатели комитетов Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, координатор группы дружбы с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий, руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин.

Володин выступил перед депутатами Народного Совета республики, передал слова приветствия от президента РФ Владимира Путина, отметили в пресс-службе.

Спикер Думы сказал, что для депутатов важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан.

Володин также напомнил, что в ЛНР живут граждане РФ, которые принимали участие в голосовании на выборах в Государственную думу, и "поэтому депутатам надо работать со своими соотечественниками, со своими избирателями, которые живут в республике, обсуждать вопросы, которые их волнуют и решать их проблемы".

Председатель Думы поблагодарил жителей Луганской Народной Республики за то, что "они никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру, за то, что хранили память предков и любовь к родной России".

Депутаты Госдумы также провели встречу с председателем Народного Собрания ЛНР Денисом Мирошниченко. В ходе общения с ним Володин отметил, что пришло время переходить к содержательной работе: "Важно, чтобы мы вышли на новые форматы сотрудничества. Межпарламентский диалог должен быть эффективным".

В рамках поездки состоялась встреча Володина с главой ЛНР Леонидом Пасечником, говорится в сообщении.