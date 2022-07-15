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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

В МИД РФ сочли преждевременными прогнозы о длительности переговорного процесса по Украине

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Прогнозировать продолжительность переговорного процесса по Украине и говорить о возможности присоединения к нему различных международных игроков преждевременно, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Что же касается организации переговорного процесса, его продолжительности или подключения к нему тех или иных международных игроков, то делать какие-либо прогнозы сейчас преждевременно. Переговоры в настоящее время не ведутся", - сказал замминистра.

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Так он, в частности, ответил на вопрос о том, можно ли сопоставить по масштабам переговорный процесс по иранской ядерной программе и по Украине.

"Иранскую ядерную сделку и российско-украинские переговоры сравнивать в принципе некорректно. Хотя, конечно, наше требование о безъядерном статусе Украины вызывает определенные аналогии", - сказал Руденко.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 11:00

МИД РФ Украина Россия
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