Госдума приняла закон о расширении возможностей использования материнского капитала

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о праве использовать материнский капитал на оплату частного образования.

"Законопроект направлен на повышение доступности дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность", - сказал, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Авторами проекта закона стали более 80 депутатов Госдумы.