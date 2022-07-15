Резонансное дело о брошенном на улице в Воронеже ребенке передадут в суд

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летней матери девочки, два года назад оставленной в коляске посреди улицы в Воронеже, сообщает управление СКР по региону в пятницу.

Ребенок в возрасте 1 года и 3 месяцев был найден местными жителями ночью 22 августа 2020 года возле одного из жилых домов на улице Писарева. Девочка находилась в коляске без присмотра родителей и взрослых. Ребенка передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Впоследствии девочка была передана под опеку.

Отмечается, что мать пытались найти, размещая фото девочки в СМИ. К поискам была привлечена общественность. Было допрошено более 200 свидетелей, назначено и проведено свыше 150 биологических судебных экспертиз.

В мае этого года следствию удалось установить мать ребенка - жительницу Воронежа - благодаря ДНК-экспертизе.

"На предварительном следствии обвиняемая созналась в содеянном, подтвердив, что оставила дочь в возрасте 1 года 3 месяцев на улице в коляске, объясняя свой поступок тяжелым материальным положением и невозможностью осуществлять уход за ребенком", - говорится в сообщении.

По словам обвиняемой, она рассчитывала, что кто-то заберет девочку и сможет в дальнейшем ее воспитывать.

Уголовное дело в отношении местной жительницы по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) будет рассмотрено в суде.