Туристов в горных урочищах КЧР призвали не кормить сусликов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Туристическим организациям из Ставрополья рекомендовали разъяснять туристам, что из-за риска заразиться чумой опасно приближаться к сусликам при посещении горных урочищ Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в Минтуризме Ставрополья.

Компаниям посоветовали проводить с клиентами разъяснительные беседы о необходимых мерах санитарной предосторожности.

В министерстве объяснили, что в труднодоступных горных районах Карачаевского и Малокарачаевского районов КЧР иногда возникают природные очаги чумы среди популяции сусликов, и местных жителей тогда предупреждают, чтобы сусликов не кормили и к ним не приближались.

"При посещении данных территорий, в том числе на маршруте к термальным источникам урочища Джилы-Су, гидам следует обращать внимание тургрупп на установленные информационные баннеры и таблички о природном очаге чумы и объяснять правила поведения в дикой природе", - отмечается в пресс-релизе.

Курортов Архыз, Теберда-Домбай, а также Медовых водопадов в Малокарачаевском районе и туристских территорий Урупского района КЧР это предостережение не затрагивает.

В 2021 году Управление Роспотребнадзора по КЧР сообщало, что в горных урочищах Карачаевского района активизировался природный очаг чумы.