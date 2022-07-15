Эксперты считают, что система госзакупок плохо работает под санкциями и ее нужно менять

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Контрактная система (включая, как госзакупки, так и закупки госкомпаний) требует кардинального обновления в новых геополитических и экономических условиях, считают эксперты-участники круглого стола "Контрактная система на новом историческом этапе", организованного группой "Интерфакс" совместно с НИИ Конфликтологии в рамках проекта "Жизнь под санкциями".

В частности, об этом заявила руководитель направления "Контрактная деятельность и комплаенс-стандарты" Фонда "Центр стратегических разработок" Ольга Анчишкина.

"Иностранные государства, чей совокупный ВВП составляет 44% от мирового ВВП, приняли более 10 тыс. антироссийских санкций, включая санкции 2-го и 3-го уровня (затрагивают цепочки кооперации), что уже затруднило функционирование снабжения и поставок, - сказала Анчишкина. - Базовые принципы контрактной системы (прозрачность и открытость закупочных процессов) в такой ситуации перестают работать - она (контрактная система - ИФ), была оптимальной для прежних условий, а в нынешних условиях требуются другие инструменты".

По ее словам, структура и механизмы контрактной системы направлены на борьбу с коррупцией, развитие конкуренции. Однако в условиях антироссийских санкций все больше закупочной информации закрывается. Требуются новые инструменты привлечения поставщиков, развития рынков, предотвращения завышения цен или демпинга.

"Прежняя конструкция контрактной системы всецело полагалась на то, что закупочные процедуры будут работать и обеспечивать конкуренцию, - добавила Анчишкина. - Но сейчас преобладают закупки у едпоставщика - с 2017 по 2021 год доля несостоявшихся закупок выросло с 33% до 60%. При этом по результатам большей части несостоявшихся закупок заключаются контракты с едпоставщиками".

"Институт закупок надо принципиально менять", - согласен председатель научно-практического совета Института экономических стратегий Сергей Картаев.

При этом он подчеркнул, что в новой системе контрактных отношений полноценно должны быть представлены заказчики/потребители, производители/поставщики, контролеры и инвесторы. В последнем случае речь идет о том, что обновленная контрактная система должна наглядно показывать сегменты/ниши, в которых спрос есть, а предложения нет. Соответственно инвесторы смогут включаться в работу по удовлетворению такого спроса.

Также эксперты отметили, что в к настоящему времени перестали или перестают работать другие инструменты, входящие в состав контрактной системы. В частности, механизм твердого, неизменного контракта.

"Исходили из того, что он (контракт, его условия) твердый, неизменный, - отметила Анчишкина. - В текущих условиях этого требовать нельзя из-за сильной волатильности в экономике, возникновения срочных потребностей в дополнительных товарах и услугах, изменения технологических требований. Причем, непредсказуемых".

Кроме того, Анчишкина считает, что действующая структура контрактной системы не позволяет решать государственные задачи (например, импортозамещение) в условиях дефицита на отдельных рынках, необходимости проведения последовательной, а не одномоментной политики увеличения доли российской продукции.

"Сейчас примерно 120 тысяч госзаказчиков, и каждый сам в отдельности решает задачи в закупках, - сказала Анчишкина. - С точки зрения обеспечения государственных нужд, их действия хаотичны. Необходима консолидация спроса, его оптимизация и обновление, достижение баланса между спросом и предложением. Вероятно, нужна структура, возможно, федеральный орган власти, уполномоченный на согласование интересов заказчиков, потребителей и производителей, поставщиков, на формирование консолидированного спроса государства".

Такая структура могла бы определить параметры рамочных контрактов на закупку тех или иных товаров, собрать соответствующие им предложения поставщиков в одном "электронном магазине", где заказчики закупали бы товары в один клик, без дополнительных процедур. Такая структура "способна проводить сильную политику импортозамещения и последовательного повышения требований к отечественному производителю".

"Это был бы супермолл для госзаказчиков", - подчеркнула Анчишкина.

Вопросами развития контрактной системы также занимается и Счетная палата России.

По словам начальника инспекции по контролю за эффективностью функционирования контрактной системы департамента аудита в сфере закупок и энергетического комплекса СП Алексея Галкина, в планы палаты входит подготовка комплексных рекомендаций по развитию контрактной системе.

"Намечено к реализации два экспертно-аналитических мероприятия, по результатам которых мы сможем подготовить такие рекомендации, - сказал он. - Одно из них направлено на изучение и оценку связи реализации госпрограмм с госзакупками, а другое - на изучение проблематики формирования цен в госзакупках".

По словам Галкина, на проведение этих мероприятий и подготовку рекомендаций потребуется год-два.

В свою очередь руководитель аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский обозначил еще ряд проблем, имеющихся в сфере закупок. В их числе отсутствие полноценной стратегии развития контрактной системы и признаваемых всеми метрик оценки ее эффективности.

"Заказчиков сегодня в первую очередь интересуют два блока вопросов: цены и поставщики, - сказал Сухадольский. - А в совокупности - комплексное управление цепочкой поставщиков (кооперации). Качественных российских программных решений для решения этой задачи на рынке нет".

По словам Сухадольского, группа "Интерфакс" ведет работы по созданию такого инструментария. Однако на создание такого комплексного и отработанного (включая, тестирование, пилотные внедрения) потребуется несколько лет.

Также Сухадольский отметил, что в настоящее время в РФ работы с кадрами в области закупок фактически никак не налажена.

"Нет федеральных государственных образовательных стандартов в области закупок, а действующие профстандарты устарели еще несколько лет назад, - сказал руководитель "Интерфакс-ProЗакупки". - Развития кадров в сфере закупок, как такового, нет, если не рассматривать отдельные регионы или госкорпорации, а ведь именно люди в конечном итоге принимают все решения в закупках. Даже в случае появления "супермолла для госзаказчиков" - закупки работ и услуг, как правило требуют высокой квалификации экспертов, которых нельзя заменить за счет программных решений".

Ранее Минфин отмечал, что к настоящему времени контрактная система оптимизирована, в том числе, под новые условия, и теперь нужна только ее тонкая донастройка.

"Базовое законодательство (законы "О контрактной системе" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - 44-ФЗ и 223-ФЗ) в своей основе гибкое, автоматизация далеко продвинутая, - говорил заместитель министра финансов Алексей Лавров в июне. - Теперь нужна только тонкая донастройка системы закупок".