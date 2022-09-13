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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Минфин к концу года определит, как ограничить открытость информации о госзакупках

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минфин намерен к концу 2022 года подготовить предложения по ограничению в публичной сфере информации о госзакупках, заявила директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова.

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"Итоговый вариант предложений планируется сформировать к концу года, - сказала она. - Необходимо найти баланс интересов между открытостью и закрытостью информации о госзакупках".

По ее словам, доступ к закупочной информации планируется сохранить для участников госзакупок. При этом ведомства считает целесообразным ограничить публичный доступ к части информации, размещенной в реестре контрактов (например, к информации о наименовании исполнителя по контракту, к документам о приемке). Необходимость этого ограничения Минфин объясняет тем, что в условиях беспрецедентного санкционного давления недружественные страны могут получить доступ к чувствительной (в том числе, в части безопасности - информационной, технологической) информации, с целью ее последующего использования.

"Данный вопрос планируется проработать на предмет целесообразности введения в 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") норм по аналогии с 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), где не вся информация, размещённая в реестре договоров, может быть доступна в публичной сфере, - отметила Демидова. - При этом все данные по такой закупке останутся доступны для сторон контракта и для контрольных органов".

Она считает, что введение ограничений на публичный доступ к информации о госзакупках не скажется на общественном контроле. В рамках 44-ФЗ общественное обсуждение распространяется только на крупные (от 2 млрд рублей) конкурентные закупки, число которых невелико. Помимо этого, действует закон "Об основах общественного контроля в РФ" (212-ФЗ), в рамках которого граждане и организации могут направлять запросы, например, о неисполнении или о ненадлежащем исполнении того или иного госконтракта (капремонт жилого здания, укладка тротуарной плитки и т.п.).

"Сейчас необходимо спокойно оценить, какую информацию о закупках можно открывать, а какую - не стоит", - добавил в свою очередь начальник департамента сводного планирования и организации закупочной деятельности ПАО "Россети" Юрий Зафесов.

Ранее Минфин уже предлагал изучить вопрос об ограничении доступа к информации о госзакупках и закупках госкомпаний.

"Достигнув прозрачности (всех процессов в сфере госзакупок и закупок госкомпаний - ИФ) можно подумать о том, чтобы соответствующая информация была доступна только профессионально заинтересованным участникам, а не была бы доступна в той же блогосфере и не могла бы использоваться, в том числе, в неблаговидных целях", - говорил замминистра финансов Алексей Лавров на Московском финансовом форуме.

Минфин Татьяна Демидова Юрий Зафесов Россети Алексей Лавров
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