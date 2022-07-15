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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Россельхознадзор не нашел ушей кролика в мясных кормах для собак из Китая

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор продолжает выявлять несоответствия содержания компонентов кормов для домашних животных заявленному на их упаковках составу.

Как сообщает служба, в корме для собак "уши кроличьи с мясом ягненка" и "уши кроличьи с мясом утки" (Китай) ДНК кролика не обнаружена.

Россельхознадзор в очередной раз подчеркнул, что необходима полная прослеживаемость продукции, поступающей из третьих стран. Однако ведомство не имеет достаточных ресурсов для проведения контроля каждой ввозимой в Россию партии кормов. В связи с этим необходимо со стороны импортеров обеспечивать самостоятельный контроль поступающей продукции, отмечает служба.

Россельхознадзор
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