Россельхознадзор не нашел ушей кролика в мясных кормах для собак из Китая

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор продолжает выявлять несоответствия содержания компонентов кормов для домашних животных заявленному на их упаковках составу.

Как сообщает служба, в корме для собак "уши кроличьи с мясом ягненка" и "уши кроличьи с мясом утки" (Китай) ДНК кролика не обнаружена.

Россельхознадзор в очередной раз подчеркнул, что необходима полная прослеживаемость продукции, поступающей из третьих стран. Однако ведомство не имеет достаточных ресурсов для проведения контроля каждой ввозимой в Россию партии кормов. В связи с этим необходимо со стороны импортеров обеспечивать самостоятельный контроль поступающей продукции, отмечает служба.