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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

В Тульской области поезда из-за схода вагонов с рельсов направили по альтернативным путям

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Альтернативные маршруты разработаны для пассажирских поездов из-за схода вагонов грузового состава в Тульской области, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"В связи со сходом вагонов на участке Узловая-3 - Жданка в Тульской области, произошедшим сегодня по уточненной информации в 15:46, железнодорожники разработали для пассажирских поездов альтернативные маршруты. К пунктам назначения они проследуют через Елец, Орел и Тулу, минуя участок Узловая 3-Жданка", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Тульского отделения МЖД Олег Трунов уточнил "Интерфаксу", что в общей сложности в пути задерживаются семь пассажирских поездов: 479 Санкт-Петербург - Сухум; 148 Адлер-Мурманск; Кисловодск-Адлер; 218 Анапа-Москва;114 Адлер-Санкт-Петербург; 228 Новороссийск - Санкт-Петербург; 90 Волгоград-Санкт-Петербург.

По альтернативному маршруту также проследуют поезда: 481 Москва-Новороссийск; 294 Анапа-Мурманск.

На месте проводятся восстановительные работы.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Тульской области, розлива топлива на месте происшествия не произошло, грузовые вагоны не опрокинулись.

В зоне происшествия работает начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов. Развернут оперативный штаб по координации действий сил и средств.

Основные усилия сосредоточены на восстановлении железнодорожного полотна и организации движения на заданном участке дороги, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Узловском районе Тульской области, что привело к задержке движения ряда пассажирских поездов. В частности, по данным МЖД, в пути задерживаются пассажирские поезда 479 Санкт-Петербург - Сухуми, 148 Адлер - Мурманск.

По данным следствия, двое мужчин, пытаясь незаконно завладеть перевозимым грузом (металлом), сбрасывали его по ходу движения грузового поезда. На 249 км перегона станций "Узловая-3 - Жданка" фрагмент металла попал под колесную пару, что привело к сходу и опрокидыванию вагонов.

В результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается.

Тульская область МЖД
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