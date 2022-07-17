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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

В Тульской области восстановили движение поездов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Завершены ремонтные работы на участке железнодорожного полотна в Узловском районе Тульской области, где накануне сошли с рельсов 12 вагонов грузового состава.

"По состоянию на 14:30 17 июля железнодорожное полотно и движение поездов восстановлено", - сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по Тульской области.

Ранее пресс-служба Московской железной дороги сообщила об открытии движения по одной ветке.

Как сообщалось, в субботу днем 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Узловском районе Тульской области, что привело к задержке движения нескольких пассажирских поездов. Железнодорожники разработали для пассажирских поездов альтернативные маршруты.

По предварительным данным следствия, двое мужчин, пытаясь незаконно завладеть перевозимым грузом (металлом), сбрасывали его по ходу движения грузового поезда. На 249 км перегона станций "Узловая-3-Жданка" фрагмент металла попал под колесную пару, что привело к сходу и опрокидыванию вагонов.

В результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается.

На размещенных на сайте регионального управления МЧС фотографиях видно, что с рельсов сошли вагоны не только с металлом, но и цистерны с соляной кислотой.

В пресс-службе ведомства отмечали, что розлива топлива на месте происшествия не произошло, грузовые вагоны не опрокинулись.

Тульская область
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