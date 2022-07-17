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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

В Приморье обнаружили тело ребенка, пропавшего при сходе селевого потока

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело двухлетнего ребенка, поиски которого велись после схода селевого потока на два дома в Приморском крае, сообщает региональный главк МЧС России.

"На протяжении ночи и раннего утра в поселке Тимофеевка в Ольгинском районе в сложных метеоусловиях спасателями проводились поиски ребенка. В 01:40 мск тело ребенка обнаружено и передано представителями полиции", - говорится в сообщении.

В настоящее время грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. Работы по ликвидации схода грязевых масс продолжаются. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и психологическая поддержка.

Отмечается, что для оказания помощи населению и проведения поисково-спасательных работ в Ольгинский район направлены спасатели поисково-спасательных отрядов города Владивосток, Находка и поселка Рудная Пристань, аэромобильная группировка, оперативная группа ГУ МЧС России по Приморскому краю, два кинологических расчета, специалисты психологической службы главного управления, а также сотрудники краевой поисково-спасательной службы.

Как сообщалось, в субботу после ливней в Приморье грязевые сели сошли с сопки Ключевая на два дома. Сотрудники МЧС извлекли из домов пять человек, в том числе двоих детей. Одна женщина госпитализирована.

Приморский край МЧС
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