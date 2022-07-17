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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

Более 11 тыс. человеке остались без света в Приморье из-за непогоды

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Непогода нарушила энергоснабжение в девяти населенных пунктах Приморского края, обесточена больница в Ольгинском округе, сообщает региональное правительство.

"Отсутствие проездов к местам аварий не дает приморским энергетикам начать восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, в общей сложности в обесточенных населенных пунктах проживают более 11 тыс. человек.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня.

Ливни подтопили дороги, подъезды к мостовым сооружениям. В субботу грязевые сели сошли с сопки Ключевая на два дома в селе Тимофеевка. Погиб двухлетний мальчик, одна женщина госпитализирована.

Приморский край
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