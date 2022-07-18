Что случилось этой ночью: понедельник, 18 июля

Стрельба в США, переговоры Азербайджана с ЕС и рост товарооборота между РФ и Белоруссией

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Главы МИД стран ЕС обсудят военную помощь Украине и дальнейшие санкции против РФ. В повестке встречи: поддержка Украины, санкции против РФ, информирование международного сообщества о последствиях конфликта.

- Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Индиана. Вооруженный винтовкой человек зашел на территорию фудкорта и убил троих людей, но дальнейшую бойню предотвратил вооруженный гражданин, застрелив злоумышленника.

- Главы Минобороны США и Южной Кореи встретятся на этой неделе. По словам официальных лиц, в настоящее время обе стороны согласовывают подробный график и повестку дня.

- Водитель насмерть сбил четырех пешеходов в Башкирии. Четыре женщины скончались до приезда скорой медицинской помощи.

- Глава Еврокомиссии обсудит с президентом Азербайджана поставки каспийского газа в ЕС. Переговоры пройдут в Баку.

- Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 10%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.