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Минсельхоз сообщил о росте урожайности пшеницы почти на 24%

Минсельхоз сообщил о росте урожайности пшеницы почти на 24%
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Урожайность пшеницы в России в этом году почти на 24% выше прошлогодней.

Как сообщается в материалах Минсельхоза, с которыми ознакомился "Интерфакс", по данным на 14 июля, урожайность составила 42,2 ц/га против 34,1 ц/га на 14 июля прошлого года. Сбор ячменя увеличился до 45,7 ц/га с 39,3 ц/га в прошлом году (рост на 16,3%). В целом урожайность зерна почти на 19% выше прошлогодней - 40,9 ц/га против 34,4 ц/га годом ранее.

По данным Минсельхоза, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 4,9 млн га (с 4,3 млн га в прошлом году), намолочено 19,9 млн тонн (14,9 млн тонн). В том числе пшеница обмолочена с 3,7 млн га (3,1 млн га), намолочено 15,5 млн тонн (10,6 млн тонн), ячмень убран с 757,2 тыс. га (686,4 тыс. га), собрано 3,5 млн тонн (2,7 млн тонн).

Урожайность рапса ниже прошлогодней - 24,7 ц/га против 25,3 ц/га годом ранее, - но уборка идет активнее. Посевы обмолочены со 195,3 тыс. га (36,2 тыс. га), намолочено 482,4 тыс. тонн (91,5 тыс. тонн).

Ниже прошлогодней и урожайность овощей - 76,5 ц/га против 83,6 ц/га. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах они убраны с 22,2 тыс. га (22,4 тыс. га), собрано 170 тыс. тонн (187,6 тыс. тонн).

Урожайность картофеля в сельхозорганизациях и у фермеров - практически на уровне прошлого года - 289,2 ц/га против 288,8 ц/га. Он убран с 6 тыс. га (4,7 тыс. га), накопано 174,6 тыс. тонн (134,4 тыс. тонн).

Минсельхоз
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