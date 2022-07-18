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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Три человека задохнулись в канализационной яме под Белгородом

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Белгородские следователи устанавливают обстоятельства гибели трех человек в канализационной яме частного домовладения. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Белгородской области в понедельник.

По данным ведомства, трагедия произошла в минувшее воскресенье в Вейделевском районе. Мужчина спустился в яму почистить септик, ему стало плохо. Пришедшие на помощь теща и сосед также задохнулись. Тела погибших достали из ямы соседи.

По предварительной версии, произошло отравление канализационными газами. Идет проверка.

Белгород
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