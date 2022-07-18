Минсельхоз возобновил согласование заявок на льготную перевозку сельхозгрузов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ возобновил согласование заявок на льготную перевозку сельхозпродукции, приостановленную в начале июня в связи с прогнозировавшимся исчерпанием лимитов средств федерального бюджета на предоставление льготного железнодорожного тарифа.

"Минсельхоз России сообщает, что в связи с уточнением объемов лимитов бюджетных ассигнований возобновляется прием документов грузоотправителей для выдачи заключения в целях предоставления субсидий на перевозку грузов с использованием льготного железнодорожного тарифа в рамках реализации постановления правительства № 406. В случае исчерпания лимитов средств федерального бюджета прием заявок будет приостановлен", - говорится в сообщении ведомства.

Льготная перевозка сельхозгрузов (зерновые культуры, продукты переработки семян масличных культур, овощная продукция, минеральные удобрения, соя, рапс, рыба и рыбная продукция) предусмотрена постановлением правительства от 6 апреля 2019 года (№406). Субсидии из федерального бюджета предоставляются РЖД и Крымской железной дороге на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции, а также продукции для организации сельхозпроизводства.

Перевозка предусматривает все виды отправок – как в собственном железнодорожном подвижном составе, так и в контейнерах.

Минсельхоз также уточнил объемы продукции, которые будут перевезены на льготных условиях в этом году. Так, зерна планируется перевезти почти 2,3 млн тонн, продукции переработки масличных культур – 305,8 тыс. тонн, овощной продукции – 192,6 тыс. тонн, семян масличных культур (соя, рапс) – 246,2 тыс. тонн, минудобрений – 220,7 тыс. тонн, рыбы и рыбной продукции – 103,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, в этом году правительство дополнительно выделит около 700 млн рублей на компенсацию льготных тарифов на перевозку продукции АПК по железной дороге.

Как заявлял премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 14 июля, это позволит доставить еще порядка 0,5 млн тонн грузов.

Мишустин напомнил, что в прошлом году правительство существенно расширило номенклатуру и географию транспортировки агропродукции по льготному железнодорожному тарифу. "Например, в нее вошли станции республики Крым, Севастополя. Мы продлили действие такой формы поддержки до конца декабря. Видим, что она востребована у аграриев. Уже к июню им направлено 3,2 млрд рублей. Это 75% от ранее предусмотренных в бюджете ассигнований", - сообщал он.