В Кемеровской области 20 детей отравились в оздоровительном лагере

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Обстоятельства отравления детей в оздоровительном лагере устанавливают в Кемеровской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратурой области с привлечением контролирующих органов организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с отравлением 20 несовершеннолетних, находившихся в летнем оздоровительном лагере в Промышленновском муниципальном округе", - говорится в сообщении.

18 июля в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из детских лагерей Кузбасса произошло массовое отравление несовершеннолетних, в связи с этим в детском учреждении досрочно закрыли оздоровительный сезон.