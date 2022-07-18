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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

В Кемеровской области 20 детей отравились в оздоровительном лагере

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Обстоятельства отравления детей в оздоровительном лагере устанавливают в Кемеровской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратурой области с привлечением контролирующих органов организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с отравлением 20 несовершеннолетних, находившихся в летнем оздоровительном лагере в Промышленновском муниципальном округе", - говорится в сообщении.

18 июля в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из детских лагерей Кузбасса произошло массовое отравление несовершеннолетних, в связи с этим в детском учреждении досрочно закрыли оздоровительный сезон.

Кемеровская область Кузбасс
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