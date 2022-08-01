У отравившихся в приморском лагере детей нашли норовирус

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В оздоровительном лагере "Юность" в городе Артем в Приморье 31 июля выявили 45 случаев острой кишечной инфекции, заболели 42 ребенка и трое взрослых. У госпитализированных детей нашли РНК норовируса - Norovirus G2, сообщило краевое управление Роспотребнадзора.

Что стало источником заражения, не сообщается. Продолжаются лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия. В пищеблоке лагеря выявлены нарушения требований к условиям хранения и приготовления пищи, сотрудники Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете работы лагеря.

На понедельник в больницах оставались 30 человек, в том числе один взрослый, сообщили "Интерфаксу" в краевом Минздраве. Он добавил, что тяжелых пациентов среди них нет, заболевших готовят к выписке.

Обстоятельства массового отравления в лагере "Юность" проверяет прокуратура, а в СК по факту проводят доследственную проверку.