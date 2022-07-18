Срок оплаты по госконтрактам в сфере обеспечения безопасности России увеличен до 30 дней

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило до 30 дней срок оплаты по госконтрактам, заключенным в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Такой срок устанавливается для закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в ходе выполнения мероприятий государственных программ РФ, государственной программы вооружения, иных заданий в рамках гособоронзаказа.

Принимая это постановление, правительство реализовало свое право устанавливать сроки оплаты по госконтрактам, отличные от стандартных, которые предусмотрены законом "О контрактной системе" (44-ФЗ). Такое право ввели поправки к этому закону, принятые в марте текущего года.

При этом в целом эти корректировки, а также аналогичные изменения в закон, регулирующий контракты госкомпаний ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 223-ФЗ) предусматривали сокращение сроков оплаты. В числе прочего они устанавливали сокращение сроков по оплате госзаказчиками и госкомпаниями поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг до семи рабочих дней с 1 мая. Только для контрактов, заключенных по результатам закупок, извещения о проведении которых были размещены в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, с 1 января по 30 апреля текущего года срок должен был составлять 15 рабочих дней. В случае же оформления госзаказчиками акта приемки без использования ЕИС (электронное актирование применяется с 1 января 2021 года - ИФ) срок оплаты по исполненным контрактам равен 10 рабочим дням.

До этого сроки были больше. Для закупок у малого и среднего бизнеса они составляли 15 дней и по ФЗ-44, и по ФЗ-223, для всех остальных в госзаказе - 30 ней, а у для госкомпаний он не ограничивался.

Эксперты говорили о том, что сокращение сроков в корпоративном сегменте несет в себе определенные риски. "Сейчас все (госкомпании - ИФ) займутся поиском обходных путей (для требования об оплате в течение 7 дней), - отмечала арбитр Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей Ольга Беляева. - В том числе вспомнят об использовании для оплаты такого денежного суррогата, как векселя. Использование этого инструмента для расчета с поставщиками вполне допустимо".