Житель Омской области сорвался с балкона и погиб от удара током, упав на ЛЭП

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Доследственная проверка по факту гибели мужчины от поражения электротоком проводится в городе Калачинске Омской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

"Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина пытался залезть через балкон в квартиру своей бывшей сожительницы, но сорвался и упал на линию электропередачи, подходящую к дому", - говорится в сообщении.

От удара током пострадавший скончался на месте.