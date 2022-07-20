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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Лес на площади более 300 га тушат в Иркутской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Один лесной пожар действует на утро среды в Иркутской области, еще три возгорания локализованы, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На утро 20 июля в государственном лесном фонде в Иркутской области действует одно возгорание в Ольхонском районе на площади 1 га", - говорится в сообщении.

Еще три очага локализованы на площади 301 га в Катангском районе. Они находятся в зоне космического мониторинга (там разрешено не тушить лесные пожары, если нет угрозы населению и объектам экономики, а расходы на их ликвидацию превышают возможный вред - ИФ), но продолжают обслуживаться лесопожарными формированиями.

В тушении лесных пожаров 19 июля был задействован 271 человек и шесть единиц наземной техники. За лесопожарной обстановкой следили Ан-2 и два легкомоторных самолета. Также работал вертолет Ми-8 МЧС России.

По прогнозам Иркутского гидрометеорологического центра, 20-21 июля местами в западных районах, 22 июля местами в западных и северных районах ожидается высокая - IV класса - пожарная опасность в лесах.

Как сообщалось, в северных районах Иркутской области до 15 августа продлен особый противопожарный режим в лесах.

Иркутская область Катангский район
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