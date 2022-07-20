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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Из-за дождевого паводка в Верхоянском районе Якутии пострадали более 460 домов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В зону подтопления из-за дождевого паводка в Верхоянском районе попали 11 населенных пунктов, пострадали 350 частных домов, 118 многоквартирных домов, написал в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

"В общей сложности в этих домах проживают 1 тыс. 663 человека. Пострадали также 12 социальных объектов и 13 объектов сельского хозяйства. Правительственная комиссия работает по определению фактического ущерба, завершили подсчет в шести населенных пунктах", - сообщил он.

В свою очередь, пресс-служба правительства Якутии сообщает, что работы по восстановлению объектов начались в селах Суордах и Томтор, которые в числе первых пострадали из-за паводка.

"Из девяти пострадавших от паводка населенных пунктов вода ушла. Подтопленными остаются три дворовые территории в селе Хайысардах. Жилые дома не пострадали. Спасатели продолжают оказывать адресную помощь населению и расчищать каналы для скорейшего спада воды", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале июля из-за ливней в Верхоянском и Кобяйском районах поднялся уровень воды на реках. От паводковых вод пострадали несколько населенных пунктов, в них был введен режим ЧС регионального характера.

Всего в Верхоянском районе пострадали села Хайысардах, Томтор, Токума, Юнкюр, Сысы-Мэйитэ, Боронук, Суордах, Бетенкес, Томтор, а также город Верхоянск. В районный центр - поселок Батагай - вода не попала благодаря возведенной там насыпи, небольшой ущерб нанесен только нефтебазе.

Якутия Хайысардах
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