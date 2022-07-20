В РФ изменили правила допуска авиакомпаний к зарубежным рейсам

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ внесла изменения в правила допуска авиакомпаний к выполнению рейсов за рубеж, действующие в период ограничения международного авиасообщения.

Новым критерием при принятии решения о выдаче допуска будет объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии, сообщила Росавиация в среду. Мера направлена на выполнение поручения президента Владимира Путина о перевозке в 2022 году не менее 100 млн пассажиров, пояснили в ведомстве.

Временные правила допуска авиакомпаний к выполнению международных рейсов были утверждены в конце марта, после введения антироссийских санкций из-за военной операции на Украине. По этим правилам комиссия может принимать решение о временной передаче допусков от одного перевозчика другому на внеочередных заседаниях.

При голосовании учитываются следующие критерии: общее число самолетов в парке, в том числе зарегистрированных в РФ и находящихся в собственности российских компаний, регулярность полетов в январе 2022 г., декабре и ноябре 2021 г., число эксплуатируемых внутренних маршрутов. Также учитывается число предостережений и предписаний по не устраненным нарушениям требований безопасности полетов и транспортной безопасности.

Временный допуск выдается на три месяца с возможностью автоматического продления. При невыполнении полетов в течение трех недель с даты получения допуск аннулируется и может быть передан другим авиакомпаниям.

Прежде допуски к зарубежным рейсам комиссия при Минтрансе распределяла на очередных заседаниях. Критериями для голосования были: наличие у перевозчика международного сертификата по безопасности, использование "современных воздушных судов отечественного производства", выполнение рейсов на Дальнем Востоке, оценка безопасности полетов, процент рейсов без задержек за предшествующий месяц, процент использования имеющихся у авиакомпании допусков, уровень сервиса.