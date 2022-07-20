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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Авиакомпании РФ смогут получать субсидии на перевозку почты

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ подготовил правила предоставления субсидий авиакомпаниям на выполнение региональных и местных перевозок почтовых отправлений, пересылаемых организациями федеральной почтовой связи.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Проблемой в сфере авиаобслуживания почтовых отправлений является высокая стоимость их "довозки" из крупных узловых аэропортов регионов до небольших региональных и местных населенных пунктов на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, говорится в пояснении к проекту. В основном такие перевозки выполняются "на воздушных судах региональных и местных воздушных линий или вертолетах с высокой себестоимостью перевозок".

"В этой связи проект постановления направлен на стимулирование расширения использования воздушных судов отечественного производства на российском авиатранспортном рынке, в том числе в сегменте почтовых отправлений, пересылаемых организациями федеральной почтовой связи, а также на предотвращении роста цен на региональные и местные воздушные перевозки из узловых аэропортов в регионах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны", - говорится в пояснении.

Субсидии планируется выделять из федерального бюджета. В соответствии с поручением президента программа должна заработать с 2023 года.

Сейчас в РФ действует несколько ежегодных федеральных программ субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы, между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом, а также внутри ДФО (субсидии получает авиакомпания "Аврора").

Минтранс РФ
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