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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Суд оштрафовал издание The New Times и его главреда на 670 тыс. руб. за фейки об СВО

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы признал онлайн-журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац виновными в распространении фейковой информации о специальной военной операции на Украине.

"Судом рассмотрено два протокола в отношении ООО "Новые времена" по часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации), по каждому назначен штраф в размере 300 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Там отметили, что по третьему аналогичному протоколу в отношении главного редактора журнала Альбац назначен штраф в размере 70 тыс. рублей.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев, протоколы были составлены за публикации о специальной военной операции на Украине.

Москва Евгения Альбац Украина
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