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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Арестованный за фейки об армии бывший священник оставлен под стражей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд оставил в СИЗО бывшего священника Иоанна Курмоярова, которого Калининский суд 8 июня арестовал по делу о распространении недостоверной информации об армии, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Апелляцию на решение районного суда городской суд отклонил.

Защита просила освободить Курмоярова под запрет определенных действий. Бывший священник и его адвокат говорили, что не собирается скрываться от следствия, не имеет такой возможности и должен поддерживать свою мать. Арест они назвали незаконным и необоснованным.

Курмоярову вменяют п."г" ч.2 ст.207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России из корыстных побуждений). По версии следствия, мужчина публиковал в соцсетях для свободного просмотра видеозаписи, содержащие заведомо ложную информацию об использовании военных.

В 2018 году Служба безопасности Украины завела административное дело в отношении на тот момент клирика Винницкой епархии Украинской православной церкви, доктора богословия иеромонаха Иоанна (Курмоярова), после того как 9 мая 2017 года он разместил в соцсети открытку с изображением георгиевской ленточки.

По данным СМИ, позднее Курмояров переехал в Россию и служил в Новосибирске. В 2021 году он потребовал от правоохранителей привлечь министра обороны Сергея Шойгу к ответственности по статье об оскорблении чувств верующих в связи с фресками в храме министерства обороны. Через некоторое время он был лишен сана.

Петербург Иоанн Курмояров Новосибирск Украина Калининский суд Санкт-Петербургский суд
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