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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Думе займутся созданием базы "идеальных управдомов"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума планирует в сентябре начать работу рад созданием рынка "идеальных" управляющих компаний (УК) для многоквартирных домов, рассказал на брифинге председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Система управления жилищным фондом как надо не работает. Мы планируем прямо с сентября месяца начать предлагать рассматривать Госдуме решения по ужесточению функционирования этого рынка (управляющих компаний - ИФ). (...) Власть должна разделить ответственность с жителями в этом вопросе и гарантировать гражданам эффективное управление и качественные услуги. Это базовая вводная", - сказал депутат.

Он считает, что в России необходимы общие стандарты по обслуживанию и функционированию многоквартирного жилья, единые регламенты.

"Нужно создание гарантирующих организаций с четкими критериями по их возможностям, специалистам, технике и т.д. Это не обязательно муниципальные организации. Мы просто хотим вывести на рынок идеальных игроков с точки зрения потребляемых услуг, чтобы все остальные имели возможность к ним подтянуться", - объяснил он.

Речь идет не только об управлении новостройками.

"Эти гарантирующие организации получат право управлять старым жилым фондом, а регионы получат право их дофинансировать", - рассказал Пахомов.

Сергей Пахомов Госдума
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