Православные христиане отмечают день Казанской иконы Божьей Матери

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В этот четверг Русская православная церковь отмечает день Казанской иконы Божьей Матери, которая, как считают верующие, в начале XVII века помогла освободить Москву от польской интервенции.

По преданию, Казанская икона была обретена 8 июля (по старому стилю) 1579 года 10-летней девочкой Матреной, которой во сне явилась Богородица и указала, что икона находится под слоем золы на пожарище недалеко от Казанского кремля.

С 1579 по 1611 года обретенная икона находилась в Казанском Богородицком женском монастыре, первой настоятельницей которого стала повзрослевшая и принявшая постриг Матрена.

Существуют разные версии о дальнейшей судьбе подлинной иконы. Принято считать, что в 1611 году она была унесена из города в составе казанского ополчения и в 1612 году помогла освободить Москву от поляков.

До 1636 года икона находилась в приходской церкви князя Пожарского на Лубянке, далее была перенесена в Казанский собор в Москве, а затем в Петербург, откуда в начале 1920-х годов ее продали за границу вместе с другими церковными ценностями. По другим данным, икона была похищена в 1904 году из Казанского Богородицкого монастыря.