Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Православные христиане отмечают день Казанской иконы Божьей Матери

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В этот четверг Русская православная церковь отмечает день Казанской иконы Божьей Матери, которая, как считают верующие, в начале XVII века помогла освободить Москву от польской интервенции.

По преданию, Казанская икона была обретена 8 июля (по старому стилю) 1579 года 10-летней девочкой Матреной, которой во сне явилась Богородица и указала, что икона находится под слоем золы на пожарище недалеко от Казанского кремля.

С 1579 по 1611 года обретенная икона находилась в Казанском Богородицком женском монастыре, первой настоятельницей которого стала повзрослевшая и принявшая постриг Матрена.

Существуют разные версии о дальнейшей судьбе подлинной иконы. Принято считать, что в 1611 году она была унесена из города в составе казанского ополчения и в 1612 году помогла освободить Москву от поляков.

До 1636 года икона находилась в приходской церкви князя Пожарского на Лубянке, далее была перенесена в Казанский собор в Москве, а затем в Петербург, откуда в начале 1920-х годов ее продали за границу вместе с другими церковными ценностями. По другим данным, икона была похищена в 1904 году из Казанского Богородицкого монастыря.

Богоматерь Казанская православие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россельхознадзор констатировал, что в РФ продолжают подменять семгу форелью

Россельхознадзор констатировал, что в РФ продолжают подменять семгу форелью

Что произошло за день: среда, 20 июля

На решение о запрете деятельности Meta в России поданы кассационные жалобы

Группа НЛМК отстала на 1 млн тонн от заложенных ориентиров производства

Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовного дела

Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовного дела

Суд прекратил дело блогера Хованского

Суд прекратил дело блогера Хованского

Путин связал санкции Канады против "Газпрома" с ее собственными планами на рынок ЕС

Путин связал санкции Канады против "Газпрома" с ее собственными планами на рынок ЕС

Минтруд предложил упростить использование маткапитала для образования детей

Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования "золотого миллиарда"

ФАС предложила до 2024 года запретить согласованные действия, ведущие к необоснованному росту цен

ФАС предложила до 2024 года запретить согласованные действия, ведущие к необоснованному росту цен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });