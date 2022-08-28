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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Православные празднуют Успение Богородицы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Православные христиане в это воскресенье отмечают праздник Успения Божьей Матери, установленный в память о праведной кончине Богородицы, сегодня же завершается двухнедельный Успенский пост - один из самых строгих православных постов.

По преданию, Дева Мария скончалась в Иерусалиме примерно в 57 году от Рождества Христова. В этот день апостолы, проповедовавшие учение Христово в разных землях, чудесным образом собрались у одра Богородицы, чтобы проститься с нею и совершить погребение.

Слово "успение" в названии праздника показывает, что, благодаря Воскресению Христову и Его победе над смертью, кончина Божьей Матери была необыкновенной - это был как бы недолгий сон, за которым последовал ее переход в вечную жизнь. На иконах праздника над усопшей Богородицей, окруженной апостолами, стоит Христос, и младенец у Него на руках символизирует чистую и невинную душу Марии.

На Руси праздник Успения всегда особенно почитался. Десятинная церковь в Киеве, первый храм, воздвигнутый святым князем Владимиром после Крещения Руси, была освящена именно в честь этого события. Воспринятое от Византии строительство Софийских соборов постепенно перешло в традицию строительства соборов в честь Успения Божьей Матери.

РПЦ
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