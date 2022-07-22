Экс-начальник отделения капстроительства УМВД Приамурья пойдет под суд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника отделения организации капитального строительства и капитального ремонта УМВД России по Амурской области, который обвиняется в злоупотреблениях при реконструкции здания клуба.

Управление Генпрокуратуры РФ в ДФО сообщает, что в 2013-2014 годах обвиняемый до проведения торгов дал возможность подрядчику ознакомиться с конкурсной документацией. Подрядчик откорректировал ее, исключив часть работ. При этом при формировании конкурсной документации начальная стоимость осталась в пределах выделяемых бюджетных лимитов - 48,5 млн рублей.

"В дальнейшем обвиняемый обеспечил выделение дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 6,5 млн рублей на производство ранее необоснованно не вошедших в первоначальный контракт работ, после чего с тем же подрядчиком при аналогичных нарушениях конкурентных процедур заключен второй договор", - говорится в сообщении.

В итоге здание клуба реконструировано с серьезными нарушениями условий контракта и требований проекта. На устранение недочетов потребовалось дополнительно затратить из бюджета 18,7 млн рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение, уголовное дело рассмотрим Благовещенский городской суд.