Коронавирусом в РФ за сутки заболели более 6,6 тыс. человек

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6,6 тыс. случаев, госпитализированы почти 1,2 тыс. человек, скончался 41 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"По состоянию на 22 июля в РФ выявлено 6 659 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 167 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 41 человек, накануне штаб сообщал о 42 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 6 391 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 268. Второй день подряд данный показатель превышает 6 тыс. заболевших за сутки и приблизился к максимальным значениям начала мая и конца апреля, когда за сутки выявляли около 7 тыс. инфицированных.

"Выздоровели за сутки 4 687 человек, или на 3,5% больше в сравнении с 21 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 517 779 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 080 умерших и 17 929 059 выздоровевших.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отметили в ведомстве.