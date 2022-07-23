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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

В Анапе 14 человек обратились за медпомощью после отравления хлором в аквапарке

В Анапе 14 человек обратились за медпомощью после отравления хлором в аквапарке
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - За медицинской помощью после отравления хлором в аквапарке в Анапе обратились четырнадцать человек, сообщает в субботу оперштаб Краснодарского края.

"По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, всего за медицинской помощью обратились 14 человек, девять их них были госпитализированы. На данный момент их состояние удовлетворительное. Пациентов готовят к выписке из отделения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу девять человек, в том числе пятеро детей, были госпитализированы после отравления хлором в аквапарке "Золотой пляж" в Анапе.

По предварительным данным, в аквапарке произошел технический сбой, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Золотой пляж" - популярный у туристов аквапарк в центре Анапы. В нем более 20 водных горок, два больших бассейна, два кафе и фудкорт.

Анапа Краснодарский край
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