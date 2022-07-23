Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, в субботу около трех часов дня на территории поселка городского типа Белый городок Кимрского района легкомоторный самолет "Икарус - С42В" зацепился за провод линии электропередачи и совершил жесткую посадку на берегу реки Волга.

На борту воздушного судна находились два человека, по предварительным данным они не пострадали, отметили в ведомстве.

Проведение проверки поручено Тверской межрайонной транспортной прокуратуре.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования.