Ракетный корабль Балтфлота выполнил учебные пуски на Балтике

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Малый ракетный корабль (МРК) Балтийского флота "Мытищи" выполнил электронные пуски ракет "Калибр" по отряду боевых кораблей и береговым объектам условного противника в ходе учения в Балтийском море, сообщили в пресс-службе флота в субботу.

Все цели были поражены. Экипаж корабля также отработал отражение авианалета противника и постановку радиоэлектронных помех.

Помимо этого группы антитеррора, находящиеся в составе экипажа корабля и водного транспорта, отработали всевозможные антитеррористические сценарии во время стоянки на незащищенном рейде, провели тренировку по противодиверсионной обороне, отмечается в сообщении.

МРК "Мытищи" относится к проекту 22800 "Каракурт". На вооружении кораблей находятся восемь ракет "Оникс" или "Калибр".