Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Ракетный корабль Балтфлота выполнил учебные пуски на Балтике

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Малый ракетный корабль (МРК) Балтийского флота "Мытищи" выполнил электронные пуски ракет "Калибр" по отряду боевых кораблей и береговым объектам условного противника в ходе учения в Балтийском море, сообщили в пресс-службе флота в субботу.

Все цели были поражены. Экипаж корабля также отработал отражение авианалета противника и постановку радиоэлектронных помех.

Помимо этого группы антитеррора, находящиеся в составе экипажа корабля и водного транспорта, отработали всевозможные антитеррористические сценарии во время стоянки на незащищенном рейде, провели тренировку по противодиверсионной обороне, отмечается в сообщении.

МРК "Мытищи" относится к проекту 22800 "Каракурт". На вооружении кораблей находятся восемь ракет "Оникс" или "Калибр".

Балтийское море МРК Мытищи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Корпорация IMAX перестала работать в России

Корпорация IMAX перестала работать в России

Власти Сочи предупредили о новом грозовом фронте после ночных ливней

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об ударах по 12 пунктам управления ВСУ и четырем складам с оружием

В Анапе 14 человек обратились за медпомощью после отравления хлором в аквапарке

В Анапе 14 человек обратились за медпомощью после отравления хлором в аквапарке
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ составила почти семь тысяч человек

Минюст включил в список физлиц-иноагентов Илью Яшина

Что произошло за день: пятница, 22 июля

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

РПЦ предложила поправки о передаче святынь из музеев религиозным организациям

Глава ЦБ не видит дефляционной тенденции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });