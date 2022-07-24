Путин проведет в понедельник совещание с членами правительства по вопросам авиации
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет 25 июля очередное совещание с членами правительства России в режиме видеоконференцсвязи, сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства.
Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения. С докладами выступят зампред правительства РФ - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Также будут рассмотрены текущие вопросы.