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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Путин проведет в понедельник совещание с членами правительства по вопросам авиации

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет 25 июля очередное совещание с членами правительства России в режиме видеоконференцсвязи, сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства.

Основной темой встречи станет развитие авиационных перевозок и авиастроения. С докладами выступят зампред правительства РФ - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Также будут рассмотрены текущие вопросы.

Владимир Путин
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