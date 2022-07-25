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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Новый многоцелевой корвет "Гремящий" пополнил военный флот на Камчатке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Новейший многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий" с управляемым ракетным оружием прибыл в понедельник, накануне Дня Военно-морского флота, на Камчатку, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В рамках масштабного перевооружения Российской армии и флота новый корабль пополнит соединение кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке. Корабль построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" по проекту, разработанному МКБ "Алмаз". Является головным в проекте 20385, отличается от предшественников проекта 20380 усиленными ударными возможностями и наличием системы ПВО", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, экипаж корвета прошел обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, принял корабль на судоверфи, провел полный цикл швартовых и ходовых испытаний, сдал курсовые задачи.

Новый корабль имеет уникальный корпус, изготовленный по технологии "Стелтс". Оснащен новейшими гидроакустическими станциями, боевой информационной управляющей системой "Сигма", средствами радиоэлетронной борьбы, артиллерийской установкой, двумя зенитными шестиствольными автоматическими пушками, корабельным стрельбовым комплексом для ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон", ЗРК "Редут". На корабле также есть противолодочное вооружение и вертолет Ка-27.

Водоизмещение "Гремящего" - 1,8 тыс. тонн, длина - 106 м, ширина - 13 м. Скорость полного хода - 27 узлов, дальность плавания - 4 тыс. миль, экипаж - 100 человек.

Камчатка ВМФ РФ Гремящий
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