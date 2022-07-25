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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

На базе МГТУ им Баумана запустили производство высокочистого неона

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Новое производство высокочистого неона, используемого в производстве микроэлектроники для смартфонов, автомобилей и другой техники, запущено в России на базе МГТУ им Н.Э. Баумана.

К концу 2022 года планируется выйти на объем производства около 70 тыс. куб. неона в год, что позволит увеличить долю РФ на мировом рынке этого инертного газа до 10% (сейчас показатель составляет 1%), сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в понедельник на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

В 2023 году объемы выпуска неона на новом производстве должны вырасти в 2,5 раза, в результате Россия сможет обеспечивать до четверти мировых потребностей в неоне. Это заместит объемы, которые ранее поставляли украинские предприятия, сказал Мантуров.

По ксенону и криптону, другим инертным газам, использующимся в производстве чипов, РФ готова будет занять аналогичную долю, сообщил он.

Мантуров отметил, что созданный МГТУ им Н.Э. Баумана комплекс будет работать на отечественных ресурсах неон-гелиевой смеси, которые вырабатываются на воздухоразделительных установках металлургов. По его словам, в РФ расположена почти треть мировых запасов для производства неона.

РФ готова обсуждать с иностранными партнерами поставку конечной продукции - чистых газов из российского сырья, ждет соответствующих заявок от иностранных партнеров, заявил Мантуров.

В конце мая 2022 года правительство РФ утвердило постановление, согласно которому до конца 2022 года будут действовать ограничения на вывоз инертных газов из РФ в виде обязательного получения разрешения кабмина по запросу от Минпромторга. Россия является одним из крупнейших поставщиков этой продукции на мировом рынке с долей порядка 30%. Внутри страны потребляется лишь около 5% производимых в РФ инертных газов, сообщали ранее в Минпромторге.

Денис Мантуров МГТУ им Баумана
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