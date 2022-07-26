Минобороны РФ сообщило об уничтожении 8 складов ВСУ в Николаевской области и в ДНР

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили восемь оружейных складов вооруженных сил Украины в Николаевской области и на территории Донецкой народной республики, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено (...) восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Кульбакино, Явкино Николаевской области, Бахмутское, Яковлевка и Зайцево (ДНР)", - сказал Конашенков во вторник на брифинге.